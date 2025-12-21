MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 22 a domenica 28 dicembre 2025:
CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA:
via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, dal 22 al 24 dicembre, civico 8, restringimento per collegamento fibra ottica;
via LUIGI DA PORTO, il 23 dicembre dalle 8:00 alle 18:00, civico 5, divieto di transito per modifica impianto.
In occasione dell’iniziativa “IN CAMMINO VERSO LA LUCE: processione per rivivere la natività di Gesù” di mercoledì 24 dicembre è previsto il divieto di transito dalle 19:30 alle 21:00, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione religiosa, in:
- via Giorgio Enrico Falk,
- piazza Sant’Antonio,
- corso Monte San Gabriele, tratto da piazza Sant’Antonio a via Quarto,
- via Quarto,
- via Pasquale Fumagalli,
- via Pio Galli,
- via privata Ai Ronchi
- via San Giovanni Bosco, fino alla Parrocchia di Santa Maria Assunta.
Dalle 17.30 alle 20.30 in via Giorgio Enrico Falk nell’area antistante la chiesa di Sant’Antonio e dalle 18:30 alle 23:00 in via San Giovanni Bosco nell’area antistante la Chiesa di Santa Maria Assunta, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.
Provvedimento viabilistico a questo collegamento.
In occasione della processione “Presepe Vivente” di mercoledì 24 dicembre è istituito il divieto di transito a partire dalle 17:30, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione, in:
- piazza Manzoni,
- via Roma,
- piazza XX Settembre,
- piazza Mario Cermenati
- sagrato della Basilica di San Nicolò.
Provvedimento viabilistico a questo collegamento.
Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:
servizio viabilità – 0341 481316
servizio manutenzione – 0341 481371
Rielaborazione mappe © IperG 2025