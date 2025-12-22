LA PETIZIONE DI “CA.RE” ALLA REGIONE: “GIÙ LE MANI DA LUPI E ORSI!”

MILANO – L’organizzazione di tutela ambientale ‘Lupi a San Siro‘, in particolare il gruppo ‘Ca.Re – Carnivori in Rete, lancia una petizione dopo il declassamento del lupo che sta alimentando odio, disinformazione e slogan politici pericolosi. “Ma la gestione dei carnivori non si fa a colpi di propaganda: si fa con dati, competenza e buon senso”, dice ‘Lupi a San Siro’.

Con il supporto di esperti, il gruppo ‘Ca.Re’ ha elaborato una serie di proposte concrete per Regione Lombardia per riportare la gestione dei carnivori su basi scientifiche, equilibrate e ragionevoli.

Queste in sintesi le richieste:

• Nessun abbattimento: a oggi non sussiste alcun elemento per promuovere simili misure;

• serve un monitoraggio serio, con metodi chiari, investimenti adeguati e personale formato;

• gli indennizzi devono andare a chi protegge davvero il proprio bestiame;

• gli animali al pascolo non possono essere abbandonati a se stessi;

• servono gruppi di lavoro locali, competenti e multidisciplinari, in collaborazione con le regioni confinanti;

• vanno isolati haters e provocatori;

• è urgente una comunicazione nuova, corretta ed equilibrata.