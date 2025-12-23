CONSIGLIO A BALLABIO. TASSE, TASER E SCONTRO TROPENSCOVINO-BUSSOLA

BALLABIO – Seduta intensa quella dell’ultimo consiglio comunale di Ballabio, nel corso del quale ai punti tecnici del bilancio si è affiancato un confronto politico particolarmente vivace tra il consigliere di opposizione Tropenscovino e il sindaco Bussola. Il momento più acceso è arrivato sul tema delle imposte, ma l’intera serata è scorsa tra regolamenti, bilanci e investimenti futuri.

Taser: l’opposizione vota contro la modifica richiesta da ATS

Il Consiglio approva la modifica all’art. 5 punto 13 del regolamento sull’uso del Taser: non sarà più obbligatorio chiamare il 118 prima dell’intervento, ma solo dopo se necessario. L’opposizione vota contro e Tranquillo Doniselli per l’opposizione contesta che la responsabilità ricada sul singolo agente …

