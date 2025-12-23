CALCIO LECCO, BILANCIO 2025. ALIBERTI: “CAMPO UN PROBLEMA SERIO”

LECCO – Fine anno di analisi in casa Calcio Lecco. In via Don Pozzi il presidente Aniello Aliberti ha tracciato il bilancio del 2025, toccando i temi più caldi: mercato, assetto societario e soprattutto la questione del terreno di gioco del “Rigamonti?Ceppi”, ormai al centro delle preoccupazioni del club.

Aliberti non usa giri di parole: il fondo sintetico dello stadio è arrivato al capolinea.

“È un problema serio – spiega –. Ci era stato detto che fosse a fine vita, ma che avrebbe retto ancora un paio d’anni. Invece il difetto strutturale di drenaggio è tornato a galla: con umidità e pioggia il campo non tiene, e lo abbiamo visto anche ieri con tanti giocatori scivolati …

