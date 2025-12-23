A PREMANA LA FILODRAMMATICA IN SCENA CON “ARRIVA LO ZIO DI DALLAS”

PREMANA – Il Natale a Premana si arricchisce di divertimento grazie alla Filodrammatica Premanese, che torna sul palco con una brillante commedia in tre atti: “Arriva lo zio di Dallas”, scritta da Franco Roberto e diretta da Nicola Fazzini.
Gli spettacoli si terranno presso il Teatro Parrocchiale San Rocco in quattro date: 25, 26 e 28 dicembre e 4 gennaio. Tutte le rappresentazioni inizieranno alle 21.
La commedia promette momenti esilaranti e situazioni imprevedibili, perfette per trascorrere le festività in compagnia e con il sorriso.
Prevendita biglietti presso la Biblioteca Parrocchiale.