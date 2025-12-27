CALCIO LOCALE FERMO A FINE ANNO, BILANCI PER CORTENOVA E CASARGO

CORTENOVA – “Finiamo il girone di ritorno forse sotto le nostre aspettative. È stato come andare sulle montagne russe: siamo partiti male, poi un’ottima ripresa con 4 vittorie su 5 partite e poi ancora male con 3 sconfitte e 2 pareggi”. Così Andrea Tantardini, tecnico del CS Cortenova che traccia un bilancio della stagione in Seconda categoria.

“A essere sinceri le uniche sconfitte meritate sono state a Sirtori con i padroni di casa della Sirtorese e al Bione con la Polisportiva 2001 – continua Tantardini – Il resto delle sconfitte sono scaturite da episodi. Dobbiamo migliorare nei dettagli perché finora nessuna squadra ci ha dominato. Forse solo la Nuova Ronchese in casa, dove abbiamo ottenuto un buon pareggio e nel finale abbiamo pure avuto la palla gol per vincere”.

“Siamo contenti per i primi gol in prima squadra di Lorenzo Gianola, classe 2006. Quindi quelli di Nicolò Tagliaferri, classe 2007, e di Matteo Bellini – continua il tecnico – Siamo una società che dà la possibilità di giocare ai giovani, non per sfizio ma per meritocrazia. Nel 2026 dobbiamo ritornare a essere compatti e costanti come nel girone di ritorno dell’anno scorso. E migliorare in zona gol dove facciamo veramente fatica; infatti il nostro cannoniere è Garagnani con solo 4 reti tra coppa e campionato”. La sorpresa della stagione, finora? “Nicolas D’Agostini per continuità di rendimento sia in difesa ma soprattutto a centrocampo – e anche per la fase realizzativa: autore di tre reti (due in coppa e una in campionato) i primi gol con la maglia del Cortenova”.

“Da lunedì si ritorna a sudare e recuperiamo diversi elementi delle rosa. Rimarranno invece ai box per motivi fisici solo Diakhate e Lorenzo Gianola, con l’obiettivo di recuperarli per febbraio. Speriamo di essere più fortunati riguardo gli episodi chiave durante le partite e soprattutto negli infortuni”.

Bilancio fino a questo punto della stagione 2025/26 anche per il CS Casargo, in terza categoria.

“Il campionato è al giro di boa e chiudiamo l’andata all’undicesima posizione – dichiara a VN il presidente Carlo Pasquini -. Il bilancio è positivo: ci siamo confrontati con una realtà che come già sapevamo è più difficile e impegnativa del CSI”.

“Guardando nel dettaglio, si evidenza una importate differenza tra i punti in casa (18) e quelli in trasferta, che sono solo quattro. Non per niente in casa attualmente siamo la migliore formazione, mentre fuori una delle peggiori. La ripresa del campionato sarà a gennaio: il giorno 11 contro il Victoria in trasferta, come la seconda e terza giornata. Il quarto turno del ritorno lo disputeremo in casa l’1 febbraio”.

