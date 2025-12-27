ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO AI MIGLIORI STUDENTI DI PAGNONA

PAGNONA – Su sei domande arrivate per il bando borse di studio 2014-25, una è stata esclusa per non aver raggiunto il minimo di 80/100 alla maturità (il candidato aveva 77/100). Alle cinque candidate idonee sono andati i 250 euro ciascuno riservati agli studenti più brillanti di Pagnona, per un totale di 1.250 euro.

Ecco i vincitori: Michele Brumana per la prima classe delle scuole di formazione professionale (media 9,28/10); Simone Buttera per la seconda classe di licei e istituti professionali (8,43/10) e Nicolò Tagliaferri per la quarta (7,82/10), mentre per la terza non è arrivata nessuna candidatura. Martina Buttera ha incassato i 250 euro grazie al 100/100 alla maturità. Chiude Ilaria Tagliaferri, al terzo anno di università, con media 27,023/30 e 63 crediti formativi universitari.