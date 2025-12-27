BELLANO. NEL BILANCIO 100MILA EURO PER AIUTI AI GIOVANI SU AFFITTI E MUTUI

BELLANO – “Un bilancio di previsione corposo e redatto entro il termine del 2025 – sottolinea il primo cittadino di Bellano Antonio Rusconi – Un bilancio di previsione di ben tredici milioni e 200mila euro che ricalca l’indirizzo politico perseguito da questa amministrazione: tanti investimenti per il territorio e sempre più servizi ai bellanesi, per il sociale, i servizi all’istruzione, le manutenzioni, ed ora anche un aiuto ai giovani per investire sulle nuove famiglie a Bellano”…

I PARTICOLARI SU LARIO NEWS: