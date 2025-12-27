DA STASERA DUE APPUNTAMENTI CON IL CORO “VOCI NEL TEMPO” DI CORTENOVA

CORTENOVA – Il Coro Misto Voci nel Tempo di Cortenova augura a tutti un felice Natale e invita ai prossimi due imperdibili appuntamenti durante le feste: sabato 27 dicembre alle 21, nella chiesa di Ss. Gervaso e Protaso a Cortenova, un concerto insieme agli amici del Coro Valsassina e del Coro Femminile Futura di Lecco, sotto la direzione di Maria Grazia Riva, con un vario repertorio corale natalizio per tutti i gusti. Un viaggio nell’atmosfera del Natale.

Il 2 gennaio 2026 il Coro sarà lieto di iniziare il nuovo anno con il Concerto di Capodanno nella Chiesa prepositurale di Primaluna insieme al Corpo Musicale S. Cecilia di Cortabbio diretto dal Maestro Michele Fioroni, per il terzo ed ultimo appuntamento del ciclo di eventi “Echi della Valle“, progetto co-finanziato dal fondo Ambiente e Cultura della Fondazione comunitaria del Lecchese.

Dopo il successo del concerto svoltosi il 13 dicembre a Prato S.Pietro, il Coro Misto Voci nel Tempo invita tutti a questo momento speciale di condivisione e buona musica con questa serata unica ed emozionante.

Gli eventi sono ad ingresso libero.