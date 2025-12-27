DA LUNEDÌ TRE EVENTI TRA FESTA E MUSICA A CASARGO

CASARGO – Il tradizionale falò alto 19 metri ha illuminato la notte di Natale come gesto di buon auspicio; ora Casargo invita cittadini e turisti a partecipare ad altri tre imperdibili eventi natalizi in Alta Valsassina: 29 – 30 dicembre e 2 gennaio.

Lunedì 29 dicembre, alle 20.45, la Chiesa di San Bernardino di Casargo ospiterà un emozionante concerto Gospel, capace di coinvolgere il pubblico con l’energia travolgente e la potenza della musica corale.

Protagonista della serata sarà il coro Sol Quair di Lecco, diretto dal maestro Giuseppe Caccialanza, che nel suo tour natalizio farà tappa in Alta Valle per rinnovare il successo delle scorse edizioni.

Al termine del concerto, la Pro Loco di Casargo augurerà a tutti un felice anno nuovo con un rinfresco presso la sala eventi.

Martedì 30 dicembre, dopo il successo dello scorso anno che ha visto la partecipazione di oltre cento bambini, tornerà la “Fiaccolata dei bambini”, evento dedicato ai più piccoli e alle famiglie, organizzato dall’Associazione Le Nostre Radici e dalla Biblioteca di Indovero, in collaborazione con l’Azienda Agricola “Indovino”.

L’appuntamento è a Narro alle 16.30, davanti alla Chiesa di San Rocco. Da qui – alle 17 – partirà l’allegro corteo, accompagnato dagli zampognari, che percorrerà il sentiero nel bosco fino alla Vigna di Indovero, dove ad attendere i partecipanti ci sarà una gustosa merenda in compagnia. Un’atmosfera suggestiva, tra luci e il fascino di una giornata invernale di fine anno, regalerà emozioni a grandi e piccini.

Dopo aver ammirato i numerosi presepi realizzati con grande maestria, frutto di impegno, cura dei dettagli e perizia artigianale, allestiti lungo le vie del paese, giovedì 2 gennaio, alle 20.30, prenderà il via il Corteo dei Re Magi con il presepe vivente. Un evento che segna il ritorno, dopo anni di assenza, di uno degli appuntamenti più suggestivi delle tradizioni natalizie.