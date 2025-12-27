SONDAGGIO VN. ATTIVITÀ STORICHE CHIUSE: SERVONO AIUTI CONCRETI

VALSASSINA – Dopo il sondaggio dedicato all’intelligenza artificiale, Valsassinanews torna a occuparsi di un tema molto concreto e sentito sul territorio: la chiusura delle attività storiche della Valle. Negozi, botteghe, bar e piccole realtà familiari che per decenni hanno rappresentato un presidio sociale oltre che economico stanno scomparendo. Cosa ne pensano i lettori?
ATTIVITÀ STORICHE CHIUSE: SERVONO AIUTI CONCRETI
Il sondaggio ha raccolto 284 voti, e il risultato è netto: per il 58% dei partecipanti (164 voti) la situazione è “male, servono aiuti concreti per mantenerle in vita”. Un segnale forte, che evidenzia quanto queste realtà siano percepite come parte integrante dell’identità della Valle.
Un altro 29% (81 voti) ritiene invece che “non ci sia niente da fare”, quasi rassegnato a un cambiamento considerato inevitabile.
Le posizioni più minoritarie mostrano un distacco crescente: il 6% (17 voti) “non vede il problema”, mentre un altro 6% (17 voti) liquida la questione come “il solito magna-magna”. Solo l’1% (4 voti) non ha un’opinione precisa e un singolo votante ha dichiarato di non essere interessato.
La chiusura delle attività storiche non è solo un fatto economico: riguarda la vita delle comunità, la socialità, la memoria collettiva. Il sondaggio mostra chiaramente che i valsassinesi percepiscono il fenomeno come un impoverimento del territorio e chiedono interventi, sostegni e strategie per invertire la rotta.
|Risposta
|Percentuale
|Voti
|Male, servono aiuti per tenerle in vita
|58%
|164
|Non c’è niente da fare
|29%
|81
|Non vedo il problema
|6%
|17
|È sempre il solito magna-magna
|6%
|17
|Non ho idee precise in proposito
|1%
|4
|L’argomento non mi interessa
|0%
|1
PROSSIMO SONDAGGIO: ALTRE SPESE PER LE ARMI – CHE NE PENSI?
Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda un argomento di grande attualità nazionale e internazionale: l’aumento delle spese militari. È una scelta necessaria o una priorità sbagliata?
Il sondaggio sarà attivo fino a sabato 3 gennaio. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.