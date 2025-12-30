BOTTI VADEMECUM: LE RACCOMANDAZIONI PER PROTEGGERE GLI ANIMALI

Anche quest’anno l’eco dei brindisi e degli auguri si scontrerà ancora una volta con l’onda d’urto del terrore per gli animali domestici e selvatici.

Mentre tutti si preparano a salutare il nuovo anno, LEAL riprende la campagna social “NO AI BOTTI” per incoraggiare una celebrazione etica e responsabile. Per non trasformare una tradizione in una notte di agonia per migliaia di esseri viventi, domestici e selvatici, una vera e propria strage silenziosa a colpi di decibel.

“Non è più accettabile giustificare l’esplosione incontrollata di petardi e fuochi d’artificio come un innocuo folklore. Ogni anno, i dati post-Capodanno parlano di un bollettino di guerra per gli animali, fatto di infarti fatali, fughe disperate e traumi gravissimi”, dichiara Roberto Brognano, responsabile Maltrattamento e Randagismo di LEAL.