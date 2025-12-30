OGGI LA FIACCOLATA PER BAMBINI A NARRO E INDOVERO

NARRO – L’Associazione ‘Le Nostre Radici’, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Casargo e la Biblioteca di Indovero, organizza una magica fiaccolata dedicata ai bambini, un’esperienza suggestiva immersa nella natura, attraverso le frazioni di Narro e Indovero.

Appuntamento oggi, martedì 30 dicembre, alle 16:30 alla Chiesa di San Rocco a Narro. La partenza è prevista per le 17, con arrivo alla Vigna di Indovero.

Durante il percorso, i partecipanti saranno accompagnati da magiche presenze e animazioni che renderanno il cammino particolarmente coinvolgente, creando un’atmosfera unica nel bosco e trasformando la fiaccolata in un momento di meraviglia e scoperta per i più piccoli. Grazie anche alla musica degli zampognari.

L’arrivo a Indovero in Vigna sarà seguito da un rinfresco con tè, vin brulè e panettone.