QUESTA SERA A MOGGIO ARRIVANO I RE MAGI A CAVALLO

MOGGIO – Atmosfera di festa questa sera in paese, dove il Comune di Moggio, in collaborazione con l’associazione Sasnat, propone il tradizionale arrivo dei Re Magi a cavallo.
L’appuntamento è fissato per le 20.30 alla rotonda di via Rancilio, punto da cui prenderà il via il corteo. I Re Magi, seguendo la stella, raggiungeranno il centro del paese a cavallo, accompagnati da un suggestivo corteo con personaggi in costume.
A rendere ancora più coinvolgente la serata saranno le note del Corpo Musicale di Colico, che accompagnerà la sfilata lungo il percorso. La manifestazione, molto attesa da famiglie e bambini, prevede anche il tradizionale lancio delle caramelle, momento sempre amatissimo dai più piccoli.