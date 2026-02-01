CALCIO/OGGI IN CAMPO SOLO IL ‘CORTE’, RINVIO CAUSA NEVE PER IL CASARGO

VALSASSINA – Domenica “a metà” per il calcio valsassinese, con in campo solo il Cortenova mentre il Casargo è costretto allo stop forzato dalla neve che ha reso impraticabile il terreno dell’Alta Valle.

A Ronco Briantino i gialloblù di mister Andrea Tantardini faranno visita alla Nuova Ronchese, neo capolista del girone di Seconda categoria e formazione tra le più esperte del campionato. Una vera e propria “partita di fuoco” per il Cortenova, atteso da novanta minuti ad altissimo coefficiente di difficoltà contro una squadra reduce dalla retrocessione ma rimasta competitiva grazie alla conferma dell’ossatura storica e a pochi mirati innesti come S. Crippa, Merlini e Brunner.

Il calendario non dà tregua ai gialloblù: oltre alla sfida di oggi, nel mirino c’è già il turno secco di Coppa Lombardia, in programma mercoledì sera alle 21 contro l’Olgiate Aurora sul neutro di San Zeno, gara che metterà in palio il pass per il turno successivo della competizione regionale.

Niente partita invece per il CS Casargo, che avrebbe dovuto ospitare il San Zeno nel match valido per il girone lecchese di Terza categoria: la sfida è stata rinviata per impraticabilità del campo, con troppa neve depositata sul terreno di gioco per poter garantire condizioni adeguate alla disputa dell’incontro.

La data del recupero non è ancora stata definita e verrà comunicata non appena sarà ufficiale.

Intanto, in chiave calcio lecchese “maggiore”, da registrare il pareggio della Calcio Lecco sul campo del Trento:

Gara sofferta e combattuta, finita 1-1 con i padroni di casa avanti grazie al gol di Candelari e raggiunti in extremis da Marrone al minuto 50 della ripresa, risultato che consente ai blucelesti di muovere la classifica dopo il pesante KO contro l’Inter U23.

RedSpo