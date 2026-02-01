“ABBIAMO VOLUTO RIPRENDERLA”: PAROLA A VALENTE DOPO TRENTO-LECCO 1-1

TRENTO – Il Lecco torna da Trento con un punto prezioso, strappato in extremis grazie al colpo di Marrone al 95’, dopo una gara sofferta in cui i padroni di casa hanno creato le occasioni migliori e colpito anche una traversa con Fossati nel finale di primo tempo.

Mister Federico Valente, alla seconda vita bluceleste e chiamato a guidare una squadra ancora alla ricerca di certezze, ha sottolineato come l’atteggiamento troppo prudente della prima ora, senza punte di ruolo in campo, abbia finito per favorire l’iniziativa di un Trento che ha imposto ritmo e intensità per lunghi tratti. L’allenatore ha …

