PARTITA DI FUOCO PER IL CORTENOVA SUL CAMPO DELLA NEO CAPOLISTA

CORTENOVA – Domenica di altissima quota per il Cortenova, atteso domani a Ronco Briantino dalla Nuova Ronchese, neo capolista del girone di Seconda categoria di calcio e formazione tra le più esperte del campionato. Una sfida dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, come sottolinea mister Andrea Tantardini alla vigilia.

“Partita complicatissima, andiamo a Ronco Briantino contro la neo capolista Nuova Ronchese, squadra esperta neoretrocessa l’anno scorso e la sua rosa è stata riconfermata con un paio di innesti di valore come Crippa S., Merlini e Brunner”, spiega l’allenatore valsassinese, consapevole della forza dell’avversario. Il tecnico mette l’accento proprio sul mix tra ossatura storica e nuovi innesti che ha proiettato la formazione brianzola ai vertici della classifica.

Per strappare punti lontano da casa servirà un Cortenova aggressivo e concentrato per tutti i novanta minuti. “Per ottenere risultato positivo dobbiamo assolutamente fare una partita tosta e pure fortunata”, ammette Tantardini, chiamando i suoi a una prestazione di grande intensità, attenzione difensiva e cinismo nelle poche occasioni che la retroguardia biancoviola concederà.

Il calendario non dà tregua ai gialloblù, che oltre all’impegno di campionato hanno già nel mirino il turno secco di Coppa Lombardia. “Ricordo che questa settimana poi abbiamo turno all’eliminazione diretta mercoledì sera alle 21 contro Olgiate Aurora nel neutro di San Zeno”, conclude il mister, riferendosi alla sfida che metterà in palio il pass per il turno successivo della competizione regionale.

