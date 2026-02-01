CORTENOVA VINCE SUL CAMPO DELLA CAPOLISTA: 3-1 E VITTORIA DI CARATTERE

CORTENOVA – Prestazione di forza e maturità per il Cortenova, che espugna il campo della Nuova Ronchese con un convincente 3-1, centrando tre punti pesanti nel campionato di Seconda categoria. I ragazzi di mister Andrea Tantardini hanno interpretato al meglio una gara difficile, impostando una prova attenta e letale in ripartenza.

“Abbiamo vinto 3-1, partita difficile ma giocata alla grande. È stata una gara maschia, siamo riusciti ad aspettarli e colpire in contropiede”, ha commentato a fine gara l’allenatore valsassinese Andrea Tantardini.

Nella prima mezz’ora il Cortenova controlla il ritmo senza correre rischi, poi alza il baricentro e sfiora il gol con Sergio Fazzini, il cui tiro viene respinto sulla linea e finisce tra le braccia del portiere.

Al 34? Pirillo apre le marcature con un preciso sinistro dopo una splendida azione personale dello stesso Fazzini, autentico trascinatore e migliore in campo. Poco prima dell’intervallo Garagnani colpisce una clamorosa traversa che avrebbe potuto valere il raddoppio.

Nella ripresa, pronti via: la Nuova Ronchese trova il pareggio al 20?, con il numero 9 lasciato sorprendentemente solo in area per l’1-1. Sembra il preludio a un possibile calo dei valsassinesi, ma il Cortenova reagisce subito: al 24? Garagnani scappa sulla fascia e serve un cross perfetto che Gerosa trasforma di prima intenzione sul secondo palo per il 2-1.

Da lì in poi la capolista non riesce più a reagire e gli ospiti sfiorano ancora il gol con Lorenzo Ripamonti e Nicolò Tagliaferri, quest’ultimo in leggero ritardo su una palla che avrebbe potuto chiudere il match.

Il sigillo definitivo arriva all’89?, con Nicolò Tagliaferri che firma il 3-1 con un tiro preciso sul secondo palo, su assist di Federico Gianola (94?).

Un successo limpido che conferma il buon momento del Cortenova, solido, compatto e sempre più consapevole delle proprie potenzialità.

