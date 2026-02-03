CS CORTENOVA IN FESTA PER I 55 ANNI: TUTTI I NUMERI DELLA LOTTERIA

CORTENOVA – Il Centro Sportivo Cortenova ha inaugurato l’anno del suo cinquantacinquesimo anniversario con una serata speciale a teatro, ospitando la Filodrammatica Premanese. La compagnia ha portato in scena la commedia in tre atti “Arriva lo zio di Dallas”, scritta da Franco Roberto e diretta da Nicola Fazzini, regalando al pubblico un momento di divertimento prima dell’attesa estrazione della lotteria.

Il primo premio, un buono viaggio da 800 euro offerto da Oscar Travel Bellano, è stato assegnato al biglietto numero 231.

Tra i premi di consolazione, una Smart TV è andata al tagliando 561, mentre il possessore del biglietto 205 si è aggiudicato una giacca in piuma firmata Camp Premana.

A seguire, i numeri vincenti degli altri premi messi in palio grazie ai numerosi sponsor:

2672, 2670, 2522, 1359, 714, 3076, 1077, 5924, 3201, 9426, 1218, 3644, 5111, 3973, 3950, 2914, 1436, 5348, 970, 4721, 2092, 4639, 4664, 1276, 5174, 4597, 7892, 2027, 2367, 2429.

Per il ritiro dei premi è possibile rivolgersi ai responsabili dell’associazione.