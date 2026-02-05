CNSAS LOMBARDO: COMPLETATA A PESCEGALLO LA FORMAZIONE SU GHIACCIO E NEVE

GEROLA ALTA (SO) – La XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino ha completato ieri, mercoledì 4 febbraio, a Pescegallo, comune di Gerola Alta, la seconda parte di formazione su ghiaccio e terreno invernale, cominciata in Val Gerola nei giorni scorsi.

Dieci i tecnici della XIX Lariana presenti, con due istruttori regionali del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Date le condizioni del terreno, con nevicate continue e neve fresca abbondante, i tecnici sono saliti in quota con gli sci d’alpinismo; durante la giornata hanno affrontato diversi temi, tra cui le manovre di soccorso su cascata di ghiaccio con tecniche e presidi specifici.

Giornate come questa, in un contesto di tempo perturbato e di innevamento del tutto simile a ciò che si può verificare nella realtà dell’intervento, costituiscono un’esperienza di primaria importanza per accrescere le competenze personali e di squadra dei soccorritori.