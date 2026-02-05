LECCO, RITMI ELEVATI VERSO LA PRO VERCELLI. TANCO: “NOI PIÙ PERICOLOSI”

LECCO – In vista della gara contro la Pro Vercelli, allo stadio Rigamonti-Ceppi inizia la preparazione del match da parte della Calcio Lecco di coach Federico Valente sotto la pioggia battente che ha reso il campo pesante e scivoloso.

L’allenamento iniziato con attivazione muscolare, si è poi concentrato su possesso palla e riaggressione per concludersi con una partita a campo ridotto. Come richiesto dallo staff tecnico i ritmi e l’intensità di gioco sono rimasti altissimi durante tutto l’allenamento, con un clima che è sembrato disteso e di fiducia …

