RIAPRE IL FORNO DELLA GRIGNA: NON SOLO PANE, MA LUOGO DI RELAZIONI

PIANI RESINELLI – Sabato 7 e domenica 8 febbraio riapre Il Forno della Grigna, dopo i necessari lavori di ristrutturazione, un rinnovamento dei macchinari e dei processi di lavorazione e un allargamento del team di gestione. Torneranno i panini all’uvetta, alle olive e alle noci, ma non solo: torna a battere uno dei cuori pulsanti dei Piani Resinelli, luogo di panificazione ma anche di relazione e di incontro.

Le parole chiave della nuova gestione sono: passione per la montagna e alpinismo, comunità locale e animazione territoriale.

Rimettere al centro della narrazione la Grignetta come palestra di arrampicata, eredità storica di un alpinismo leggendario, conservare questa eredità e valorizzare i Piani Resinelli come località cult per escursionisti e rocciatori anche internazionali: questo è uno degli obiettivi principali della nuova gestione, che offrirà asilo e supporto anche organizzativo a eventi sportivi e culturali, rassegne a tema e attività divulgative e di sensibilizzazione sulla montagna.

Gestito da chi vive ai Piani Resinelli tutto l’anno, il Forno sarà uno spazio aperto ad accogliere proposte di associazioni per tenere viva la comunità locale, d’estate e d’inverno. Orari di apertura più lunghi con l’arrivo della bella stagione, per coprire anche le fasce orarie serali e dell’aperitivo per chi scende con il tramonto dai monti.

Tante sono le novità anche sul piano della produzione e dell’offerta, con nuove tipologie di panificati da affiancare alle proposte già consolidate, un’offerta più varia anche sul piano delle colazioni e delle torte.