TANTE ELEZIONI IN VISTA, I ‘VALSASLEAKS’ RITORNANO. PARLASCO/SUEGLIO/AIROLDI..

VALSASSINA – Oltre dieci anni fa, per qualche tempo ricevemmo una serie di “leaks” (ovvero la divulgazione di dati che espongono informazioni sensibili, riservate al di fuori dell’ambiente a cui sono destinate) da parte di soggetti diversi; alcune di queste “dritte” spesso acide, altre volte divertenti, in generale comunque corrosive vennero pubblicate. Poi la vena si esaurì e con essa la rubrica.

Nel mondo, i più noti in assoluto sono i famosissimi WikiLeaks – frutto del lavoro curato da giornalisti, attivisti, scienziati, comunque cittadini di ogni parte del mondo fondato, tra gli altri, dall’attivista informatico Julian Assange, (nella foto a destra), che per questa attività è stato a lungo perseguitato dagli USA fino alla sua estradizione, la condanna, il carcere e infine un accordo con il Dipartimento della giustizia statunitense, in cui ha accettato di dichiararsi colpevole in cambio della libertà. Roba molto più seria e rilevante delle nostre modestissime “soffiate”…

Di recente, abbiamo accumulato nuovi leaks che torniamo a proporvi. Sempre con la totale responsabilità degli informatori di turno,  qui rigorosamente anonimi ma i cui nominativi (è bene sottolinearlo) sono a nostra conoscenza.

TRA PARLASCO, SUEGLIO, BELLANO, CM, INTROBIO…
Il pastrocchio di Parlasco vede iscritti a Fratelli d’Italia in maggioranza e in opposizione, due gruppetti che non nutrono stima reciproca. Sono dello stesso partito ma sono in maggioranza e all’opposizione nello stesso Comune… Si tenta di far passare la vicenda per semplici beghe e personalismi, ma Renato Busi non può non sapere che, sfiduciando Pomi, di fatto avrebbe “sfiduciato la Comunità Montana”.

Lo stesso Busi, dopo essersi fatto eleggere vicepresidente del BIM – il giorno successivo si è iscritto a Fratelli d’Italia.
Si scrive Busi ma si legge “Liberi” (Luca), quest’ultimo alla ricerca di uno scranno, se possibile ben remunerato, a Sueglio, dove Sandro Cariboni si farebbe da parte dalla poltrona di sindaco per dare spazio al Consigliere di Bellano – con qualche decina di consensi in casa propria ma alla ricerca di poltrone altrove.

Ripicche e sgambetti: mentre i due “fratellini” Bonazzola e Gionola sedevano in giunta con Fabio Canepari, lo stesso partito tramava per far cadere proprio Canepari a Parlasco (dove il ruolo “scavato” per lui di assessore esterno potrebbe vacillare per via degli scazzi in Comune). Il tentativo di boicottare la Hofmann è andato a monte; ora si cerca di silurare un altro presidente (quello della CM). E che dire di Adriano Airoldi – ex sindaco di Introbio iscritto a Fratelli d’Italia – che chiedeva di firmare per Vergani (candidato del centro sinistra a Villa Locatelli).
Comportamento politico un po’ confuso. 

Il tutto mentre molti amministratori locali guardano schifati queste lotte di potere; intanto sullo sfondo si muove il bando per la gestione della Sagra delle Sagre. Fermo, a pochi mesi da una ormai improbabile edizione 2026 per la quale manca un organizzatore.

Riusciranno i nostri eroi?…..

[“SOMMA” DI LEAKS RICEVUTI A FEBBRAIO 2026]

Potrebbero interessarti questi articoli