TANTE ELEZIONI IN VISTA, I ‘VALSASLEAKS’ RITORNANO. PARLASCO/SUEGLIO/AIROLDI..

VALSASSINA – Oltre dieci anni fa, per qualche tempo ricevemmo una serie di “leaks” (ovvero la divulgazione di dati che espongono informazioni sensibili, riservate al di fuori dell’ambiente a cui sono destinate) da parte di soggetti diversi; alcune di queste “dritte” spesso acide, altre volte divertenti, in generale comunque corrosive vennero pubblicate. Poi la vena si esaurì e con essa la rubrica.
Nel mondo, i più noti in assoluto sono i famosissimi WikiLeaks – frutto del lavoro curato da giornalisti, attivisti, scienziati, comunque cittadini di ogni parte del mondo fondato, tra gli altri, dall’attivista informatico Julian Assange, (nella foto a destra), che per questa attività è stato a lungo perseguitato dagli USA fino alla sua estradizione, la condanna, il carcere e infine un accordo con il Dipartimento della giustizia statunitense, in cui ha accettato di dichiararsi colpevole in cambio della libertà. Roba molto più seria e rilevante delle nostre modestissime “soffiate”…
Di recente, abbiamo accumulato nuovi leaks che torniamo a proporvi. Sempre con la totale responsabilità degli informatori di turno, qui rigorosamente anonimi ma i cui nominativi (è bene sottolinearlo) sono a nostra conoscenza.
TRA PARLASCO, SUEGLIO, BELLANO, CM, INTROBIO…
Il pastrocchio di Parlasco vede iscritti a Fratelli d’Italia in maggioranza e in opposizione, due gruppetti che non nutrono stima reciproca. Sono dello stesso partito ma sono in maggioranza e all’opposizione nello stesso Comune… Si tenta di far passare la vicenda per semplici beghe e personalismi, ma Renato Busi non può non sapere che, sfiduciando Pomi, di fatto avrebbe “sfiduciato la Comunità Montana”.
Lo stesso Busi, dopo essersi fatto eleggere vicepresidente del BIM – il giorno successivo si è iscritto a Fratelli d’Italia.
Si scrive Busi ma si legge “Liberi” (Luca), quest’ultimo alla ricerca di uno scranno, se possibile ben remunerato, a Sueglio, dove Sandro Cariboni si farebbe da parte dalla poltrona di sindaco per dare spazio al Consigliere di Bellano – con qualche decina di consensi in casa propria ma alla ricerca di poltrone altrove.
Comportamento politico un po’ confuso.
Il tutto mentre molti amministratori locali guardano schifati queste lotte di potere; intanto sullo sfondo si muove il bando per la gestione della Sagra delle Sagre. Fermo, a pochi mesi da una ormai improbabile edizione 2026 per la quale manca un organizzatore.
Riusciranno i nostri eroi?…..
[“SOMMA” DI LEAKS RICEVUTI A FEBBRAIO 2026]