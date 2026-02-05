TANTE ELEZIONI IN VISTA, I ‘VALSASLEAKS’ RITORNANO. PARLASCO/SUEGLIO/AIROLDI..

VALSASSINA – Oltre dieci anni fa, per qualche tempo ricevemmo una serie di “leaks” (ovvero la divulgazione di dati che espongono informazioni sensibili, riservate al di fuori dell’ambiente a cui sono destinate) da parte di soggetti diversi; alcune di queste “dritte” spesso acide, altre volte divertenti, in generale comunque corrosive vennero pubblicate. Poi la vena si esaurì e con essa la rubrica.

Nel mondo, i più noti in assoluto sono i famosissimi WikiLeaks – frutto del lavoro curato da giornalisti, attivisti, scienziati, comunque cittadini di ogni parte del mondo fondato, tra gli altri, dall’attivista informatico Julian Assange, (nella foto a destra), che per questa attività è stato a lungo perseguitato dagli USA fino alla sua estradizione, la condanna, il carcere e infine un accordo con il Dipartimento della giustizia statunitense, in cui ha accettato di dichiararsi colpevole in cambio della libertà. Roba molto più seria e rilevante delle nostre modestissime “soffiate”…

Di recente, abbiamo accumulato nuovi leaks che torniamo a proporvi. Sempre con la totale responsabilità degli informatori di turno, qui rigorosamente anonimi ma i cui nominativi (è bene sottolinearlo) sono a nostra conoscenza.

TRA PARLASCO, SUEGLIO, BELLANO, CM, INTROBIO…

Il pastrocchio di Parlasco vede iscritti a Fratelli d’Italia in maggioranza e in opposizione, due gruppetti che non nutrono stima reciproca. Sono dello stesso partito ma sono in maggioranza e all’opposizione nello stesso Comune… Si tenta di far passare la vicenda per semplici beghe e personalismi, ma Renato Busi non può non sapere che, sfiduciando Pomi, di fatto avrebbe “sfiduciato la Comunità Montana”.