CALCIO: DOMENICA DI FUOCO PER LECCO, CORTENOVA E CASARGO

LECCO – Weekend ad alta intensità per il calcio lecchese e valsassinese, con sfide pesanti in chiave classifica sia per i dilettanti della Valle sia per i professionisti blucelesti.

Il Cortenova arriva alla trasferta di Olgiate con il morale alto dopo l’impresa sul campo del Nuovo Briantino, dove è arrivata la prima vittoria esterna della stagione contro la ex capolista. I gialloblù troveranno un Olgiate sesto in graduatoria, staccato di appena un punto e in piena corsa playoff, per una gara che assume il valore di scontro diretto. Sfida che avrà anche un sapore particolare per i padroni di casa, alla prima vera uscita sul nuovo manto erboso di Olgiate dopo le gare giocate finora sul sintetico di Barzanò.

In Terza categoria torna in campo anche il CS Casargo, reduce da una settimana di stop forzato per la neve che aveva reso impraticabile il terreno di gioco nella sfida interna con il San Zeno. Domani i biancorossi saranno impegnati nella delicata trasferta comasca di Asso: calcio d’inizio alle 14:30 sul campo dell’Assese, seconda forza del girone e tra le principali pretendenti ai piani alti. Una gara complicata sulla carta, resa ancora più insidiosa dalle diverse assenze che condizionano le scelte dell’undici dell’Alta Valle.

Chiude il quadro il Lecco, che dopo aver archiviato la trasferta di Trento e la sessione invernale di mercato entra nella sua prima settimana da tre partite del 2026 con la sfida alla Pro Vercelli.

Un incrocio dal sapore simbolico per mister Federico Valente, il cui percorso in bluceleste era iniziato proprio contro i piemontesi esattamente un anno fa, in un contesto tecnico e di classifica allora molto diverso. Oggi i blucelesti si presentano alla sfida in una posizione decisamente più solida e con un gruppo descritto dal tecnico come desideroso di reagire, pronto ad affrontare una delle squadre più rapide del girone forte anche di tre rientri importanti in rosa.

