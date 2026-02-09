LECCO SUPERATA 0-2 DALLA PRO VERCELLI, VALENTE: “IL CAMPO NON SIA UN ALIBI”

LECCO – Seconda sconfitta consecutiva al “Rigamonti-Ceppi” per il Lecco, superato 0-2 da una Pro Vercelli più solida e concreta. Gli ospiti colpiscono nel primo tempo con Sow e Comi, sfruttando due episodi chiave e un errore in uscita di Furrer. I blucelesti, dopo l’occasione iniziale fallita da Duca, non riescono a riaprire la gara nemmeno nella ripresa, nonostante una clamorosa palla gol per Bonaiti. Le condizioni del campo hanno inciso, ma per mister Federico Valente non possono diventare un alibi.

Valente ha evitato di attribuire la sconfitta al terreno di gioco, pur riconoscendo che non fosse in buone condizioni …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS