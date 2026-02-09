SP 67: SENSO UNICO ALTERNATO A PREMANA, CHIUSURA TOTALE A CRANDOLA

LECCO – La Provincia di Lecco ha disposto la regolamentazione al transito e l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, lungo la Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone, tra il pk 8+700 circa e il pk 8+800 circa a Premana, per il tratto in corrispondenza dell’area di cantiere. Dalle 8:30 di oggi, lunedì 9 febbraio, fino alle 17 di venerdì 27 febbraio, sabato e festivi inclusi.

Revocata poi revocata l’ordinanza 4/2026 e il ripristino del doppio senso di circolazione lungo la Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone tra il pk 2+300 circa ed il pk 2+600 circa a Crandola Valsassina, dalle 8 di oggi.

Infine la Provincia ha disposto la chiusura totale al transito della Sp 46 “della Valbrona” nel tratto dal pk 1+600 circa (galleria) al pk 1+870 circa (confine con Provincia di Como), a Oliveto Lario, dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi), in orari diurni dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17:30. Questo a partire dal 10 febbraio fino al 20 compreso, salvo ultimazione anticipata dei lavori in corso.