FINO A DOMANI IL SONDAGGIO VN. VANNACCI VIA DALLA LEGA: QUALI EFFETTI?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato all’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega, una decisione che ha immediatamente acceso il dibattito politico nazionale. La scelta del generale, figura molto discussa e capace di polarizzare l’opinione pubblica, sta già generando analisi e previsioni sulle possibili conseguenze per gli equilibri interni al centrodestra.

C’è chi interpreta la sua uscita come un sollievo per il Carroccio, chi teme un travaso di consensi verso altri partiti e chi, semplicemente, non si sente coinvolto dalla vicenda.

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: come giudichi l’uscita di Vannacci dalla Lega? Tra le proposte da votare:

Bene, era un peso .

. Male, ruberà voti .

. Non voto Lega, chissene .

. Non voto Lega, mi fa piacere .

. Sposterà voti verso FdI.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito .

. L’argomento non mi interessa .

. È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a domani, giovedì 12 febbraio. Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

VANNACCI VIA DALLA LEGA Bene, era un peso

Male, ruberà voti

Non voto Lega, chissene

Non voto Lega, mi fa piacere

Sposterà voti verso Fdi

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

Loading ... Loading ...

Perché partecipare

Le dinamiche politiche nazionali influenzano anche il dibattito locale. Capire come la comunità percepisce questa scelta aiuta a leggere meglio gli orientamenti e le sensibilità del territorio.

RedVN

