DA DOMANI SENSO UNICO ALTERNATO PER UN MESE SULLA SP 64 A MOGGIO

MOGGIO – La Provincia di Lecco ha emesso un’ordinanza che dispone l’istituzione del senso unico alternato sulla Sp 64 Prealpina Orobica per un mese, dalle 8 di mercoledì 24 giugno fino alle 17 di venerdì 24 luglio, nel tratto compreso tra il pk 11+800 e il pk 11+900 in territorio comunale di Moggio.

Il provvedimento è stato disposto per consentire l’esecuzione di interventi di miglioramento dell’infrastruttura stradale e si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione avviato lungo la Prealpina Orobica, tra il ponte a scavalco della valle di Bongio (pk 7+000) e la Culmine di San Pietro (pk 12+200). In questo tratto sono in corso opere di rinnovo del piano viabile e di sostituzione delle barriere stradali, con rimozione dei dispositivi esistenti e posa di nuovi sistemi di ritenuta.

La sezione stradale particolarmente ridotta non consente il mantenimento del doppio senso di marcia durante le lavorazioni. A seguito di un sopralluogo con la Direzione Lavori e l’impresa incaricata, è stata individuata come soluzione più idonea l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, che permette di garantire sia la sicurezza delle maestranze sia la continuità della circolazione, limitando i disagi per gli utenti.

A questo link è possibile consultare l’ordinanza integrale.

RedViab