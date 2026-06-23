SP 64: AL VIA NUOVI LAVORI ALLA CULMINE DI SAN PIETRO

MOGGIO – Da circa una settimana la Provincia di Lecco ha avviato una nuova fase di interventi per il miglioramento funzionale della Sp 64 Prealpina Orobica a Culmine di San Pietro, interessando Moggio e Cassina Valsassina.
I lavori servono al rinnovo di alcuni tratti di barriere stradali e al ripristino della complanarità del piano viario per implementare la sicurezza per gli utenti della strada.
L’itinerario turistico-montano rappresenta una meta particolarmente apprezzata del territorio valsassinese da parte da molti cittadini e visitatori, anche stranieri, nonché un collegamento viabilistico importante che unisce le province di Lecco e di Bergamo in questa parte di territorio.
Il finanziamento dei lavori è stato riconosciuto da Regione Lombardia che ha inserito questo intervento nel proprio piano manutenzione strade, concedendo 592.500 euro alla Provincia di Lecco quale ente attuatore.
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