“100 PIEGHE IN VALLE”. DOMENICA 28 TORNA L’8° GRANDE TOUR MOTOCICLISTICO

DERVIO – L’Associazione 18° Tornante rilancia anche per il 2026 uno degli appuntamenti più amati dai motociclisti del territorio: “100 Pieghe in Valle”, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. L’evento si terrà domenica 28 giugno e sarà aperto a tutti i tipi di moto, con un percorso panoramico che attraversa tre valli e quasi 100 chilometri di curve, borghi e paesaggi spettacolari.

La partenza è prevista a Dervio, al bar DLounge, dalle 9 alle 11.30. Da lì il serpentone di moto attraverserà il lungolago di Dervio, Bellano e Varenna, per poi salire verso Perledo, Esino Lario, il passo di Agueglio e Parlasco …

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