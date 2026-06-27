INCIDENTE A CASSINA: 17ENNE CADE IN BICI, PAURA MA ALLA FINE CODICE VERDE

CASSINA VALSASSINA – Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, sabato, a Cassina Valsassina, per una caduta dalla bicicletta lungo via Fontana, poco dopo le 16. L’allarme è scattato per un 17enne, rimasto coinvolto in un incidente stradale, con richiesta di soccorso al Numero unico di emergenza.

In un primo momento la centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato i mezzi di soccorso in codice rosso, ovvero con un livello di massima gravità che presuppone parametri vitali fortemente alterati e potenziale pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Soccorso Centro Valsassina di Introbio, che hanno verificato le condizioni del ragazzo; fortunatamente, dopo la valutazione sanitaria in loco, la situazione del 17enne è risultata meno seria del temuto, con il codice iniziale declassato a verde (codice che indica un quadro non urgente, dunque senza rischio immediato per la vita del paziente.

RedCro