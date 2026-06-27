MEDICINA DI PROSSIMITÀ, L’1 LUGLIO BARZIO OSPITA UNA SERATA DEDICATA

BARZIO – Mercoledì 1 luglio alle 21 la Sala civica di via A. Manzoni 12 a Barzio ospiterà l’incontro pubblico “Con la salute non si scherza”, appuntamento dedicato ai temi della medicina di prossimità e dell’organizzazione dei servizi sanitari sul territorio.

Al centro della serata ci saranno questioni molto sentite dai cittadini come le liste di attesa, la presenza di medici e infermieri e il ruolo delle Case di comunità, con l’obiettivo di aprire un confronto concreto sulla sanità locale. Interverranno Eleonora Arrigoni, medico di medicina generale del gruppo “Medicina di Rete Valsassina”, Luca Rossi referente della cooperativa Cosma Servizi di Lecco, e il consigliere regionale del PD Gian Mario Fragomeli, componente della II Commissione Affari istituzionali ed enti locali.

L’iniziativa è a ingresso libero ed è aperta a tutta la cittadinanza, proponendosi come momento di approfondimento e discussione pubblica su un tema centrale per il territorio valsassinese.

RedSan