“RESPIRA LA MONTAGNA” FA TAPPA AL RIFUGIO CARLO PORTA

MILANO – Anche quest’anno la Lombardia celebra la Giornata Regionale per le Montagne, una ricorrenza che cade la prima domenica di luglio ed è nata con l’obiettivo di valorizzare e tutelare i territori montani, che coprono oltre il 40% della superficie lombarda.

Grazie al finanziamento concesso da Regione Lombardia, il gruppo regionale del CAI ha organizzato il progetto “Respira la Montagna”. Questo evento toccherà contemporaneamente cinque province lombarde, con l’obiettivo di promuovere la cultura alpina e avvicinare le persone alle terre alte in totale sicurezza e consapevolezza. Appuntamento per il 5 luglio nelle province lombarde di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio e Brescia.

Il Club Alpino Italiano – Sezione di Milano invita a seguire da vicino le iniziative che si terranno al Rifugio Branca – Parco dello Stelvio il 5 luglio alle 9 e al Rifugio Carlo Porta – Parco delle Grigne sempre il 5 luglio alle 8:45. “Cambiamenti climatici su ghiacciaio, flora e fauna” è il tema del primo evento al Branca, mentre “Grigna, tra scienza e poesia” è il secondo tema.