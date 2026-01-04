“ACCADE A MOGGIO”: PERICOLO SEGNALATO MA NON ANCORA RISOLTO

Buongiorno redazione di Valsassina News,

vorrei segnalarvi una situazione di assenza delle istituzioni pubbliche a Moggio.

Stamattina passando per via Toscanini a Moggio ho notato un segnale stradale poggiato sulla recinzione del parco giochi pubblico di fronte all’ingresso del condominio “Le terrazze”.

Nei giorni scorsi avevo notato il palo con il segnale stradale abbattuto in terra forse a causa di una errata manovra di parcheggio o a causa dei recenti lavori di passaggio della fibra ottica effettuati di recente.

Stamattina o stanotte qualcuno ha provveduto a spostare il palo con il segnale stradale, a trasportarlo nell’area giochi e a poggiarlo contro la recinzione. Potenzialmente questa cosa genera pericolo sia per i frequentatori del parco sia per le persone che passano sul marciapiede.

Ho provato a chiamare in Comune per avvisare la Polizia locale, e non avendo risposta ho chiamato la Stazione Carabinieri di Barzio. Mi hanno informato che il personale di Moggio è impegnato nella viabilità di Barzio.

Mi domando: e se accade qualcosa a Moggio? Non c’è nessuno?

E ancora, se il turismo (fortunatamente) porta ricchezza, nessuno pensa che occorre provvedere a gestirlo senza distogliere le già poche risorse disponibili distogliendele dall’ordinario? Basterebbero gli ausiliari del traffico o l’ingaggio dei gruppi dei volontari della protezione civile, ad esempio.

É a mio parere uno scellerato esempio di profonda inciviltà.

Mi auguro che non si faccia male nessuno e chi ne ha competenza e responsabilità provveda e intervenga.

Non ci si può abbandonare alla barbarie e all’oblio, dando peso a logiche di profitto e imposizione, come nel caso dei parcheggi a pagamento di prossima attuazione.