DRAMMA DI CASSINA, ASSOLTO PAROLI. DUBBIA CAPACITÀ D’INTENDERE E VOLERE

COMO — È stato assolto e rimesso in libertà Corrado Paroli, imputato per l’omicidio della madre Margherita Colombo, 73 anni. La sentenza è stata pronunciata oggi dalla Corte d’Assise di Como.

La tragedia risale al 18 novembre 2024: la donna fu trovata senza vita nella sua abitazione a Cassina Valsassina. Accanto al corpo c’era Paroli, allora 50enne, in stato di semi-incoscienza per l’assunzione di psicofarmaci. Durante le prime cure all’ospedale di Lecco l’uomo aveva lasciato dichiarazioni che spinsero gli investigatori a sospettare un suo coinvolgimento nella morte; per questo motivo era stato arrestato e trasferito nel carcere di Monza.

Nel corso dell’inchiesta l’autopsia ha escluso un decesso dovuto all’assunzione di farmaci: gli esami medico-legali hanno indicato come ipotesi più probabile una morte per soffocamento. Nonostante questo, la Corte d’Assise ha deciso per l’assoluzione di Paroli.

RedCro