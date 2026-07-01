SCUOLE, ICS UNICO DELLA VALLE: OK UNANIME DEI SINDACI: VIA NEL ’27/28?

VALSASSINA – Via libera unanime dei sindaci della Valle al progetto del nuovo istituto comprensivo unico. L’assemblea, riunita ieri sera nella sede della Comunità Montana, ha votato per “promuovere” l’iter che porterà alla nascita dell’ICS della Valsassina, passaggio considerato strategico per il futuro del sistema scolastico locale.

Nel corso del confronto è emersa con forza una delle condizioni ritenute fondamentali: il nuovo comprensivo dovrà poter contare su un dirigente scolastico titolare e non su una reggenza, soluzione che negli ultimi anni ha caratterizzato diverse realtà e che viene ritenuta poco funzionale alla continuità didattica e organizzativa.

Definiti anche alcuni punti chiave del progetto. La sede principale dell’istituto sarà a Cremeno, mentre a Premana verrà attivata una sede distaccata. L’obiettivo temporale resta quello dell’avvio a partire dall’anno scolastico 2027/2028, ma il percorso amministrativo richiederà diversi passaggi nei prossimi mesi. Entro la fine di luglio, infatti, tutti i Comuni coinvolti dovranno approvare le rispettive delibere. Successivamente sarà acquisito il parere – non vincolante – degli attuali istituti comprensivi, prima del vaglio in Provincia, ente che trasmetterà il progetto in Regione Lombardia per l’approvazione definitiva.

Intanto è già stato fissato un nuovo appuntamento: il 15 luglio si terrà ancora in Comunità Montana un’assemblea pubblica, aperta alla cittadinanza, per illustrare nel dettaglio il progetto e raccogliere osservazioni e contributi dal territorio.

RedVN