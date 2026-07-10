EDUCAZIONE AMBIENTALE DI SILEA: LABORATORI NEI CENTRI ESTIVI

LECCO – Sono stati oltre 8.200 gli studenti coinvolti quest’anno da Silea nei percorsi di educazione ambientale: 450 classi appartenenti ad oltre 100 istituti scolastici di ogni ordine e grado – in 54 Comuni del territorio – sono state accompagnate alla scoperta dell’economia circolare attraverso laboratori, spettacoli, incontri e visite agli impianti, con l’obiettivo di trasformare i temi della sostenibilità in esperienze concrete e partecipate.

Con la chiusura delle scuole, l’impegno di Silea non si interrompe: durante l’estate le attività proseguono infatti nei centri estivi, con oltre 260 giovani coinvolti in laboratori e iniziative per continuare a promuovere, anche durante le vacanze, una cultura del rispetto dell’ambiente e del corretto utilizzo delle risorse.

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