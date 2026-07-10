SOCCORSO IN ZONA RIFUGIO ROSALBA: TRATTI IN SALVO DUE ESCURSIONISTI

GRIGNETTA – Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti per un’operazione di soccorso tecnico urgente in Grigna Meridionale, nella zona circostante il Rifugio Rosalba, per trarre in salvo due persone rimaste in forte difficoltà.

?L’allarme è scattato tempestivamente, attivando una macchina dei soccorsi sinergica e specializzata. Sul posto è intervenuta una squadra S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale) di Lecco, supportata dal Reparto Volo dei Vigili del Fuoco, giunto a bordo dell’elicottero “Drago“. ?i due escursionisti sono stati individuati, messi in sicurezza e recuperati.

?L’intero intervento è durato circa due ore.

RedCro

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