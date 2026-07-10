SICCITÀ, DA LRH BUONE PRATICHE E CONSIGLI PER AFFRONTARLA

LECCO – L’andamento meteorologico degli ultimi mesi conferma come la gestione della risorsa idrica sia sempre più influenzata dagli effetti del cambiamento climatico. Dopo un inverno caratterizzato da precipitazioni irregolari, la primavera 2026 è risultata complessivamente povera di piogge, mentre l’inizio dell’estate è stato segnato da ondate di calore alternate a temporali intensi e localizzati, fenomeni che non consentono di ricostituire adeguatamente le riserve idriche.

Le precipitazioni registrate negli ultimi giorni rappresentano certamente un segnale positivo, ma non sono sufficienti a compensare il deficit idrico accumulato nei mesi precedenti …

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