MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 13 a domenica 19 luglio 2026:

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA:

via MONSIGNOR GIUSEPPE POLVARA, il 13 luglio, altezza civico 4, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di sostituzione chiusino fognatura;

via GRADO, il 13 luglio dalle 8:00 alle 15:00, altezza civico 9, per collocazione piattaforma aerea, divieto di transito;

via CARLO PORTA, dalle 9:00 del 13 luglio alle 18:00 del 21 luglio, tratto tra il civico 25 e via Digione, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per i lavori di realizzazione della rete del teleriscaldamento;

via CARLO PORTA, dalle 9:00 del 13 luglio alle 18:00 del 21 luglio, nel primo tratto di via Carlo Porta con accesso e uscita da via Digione, creazione di un corsello sull’area di parcheggio per consentire il transito veicolare durante l’esecuzione dei lavori e istituzione del doppio senso di circolazione per i lavori di realizzazione della rete del teleriscaldamento;

lungolario PIAVE, il 14 luglio, intersezione con via Capodistria, restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di sostituzione chiusino fognatura.

vi segnaliamo le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 15 luglio e sabato 18 luglio:

IL MERCATO IN CENTRO





mercoledì 15 luglio dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

sabato 18 luglio dalle 5:00 alle 17:00

via Camillo Benso Conte di Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Giuseppe Garibaldi, sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività);

viale Costituzione, direzione obbligatoria dritto in direzione Lungo Lario Isonzo all’altezza dell’ingresso dell’area a parcheggio di piazza Mazzini;

piazza degli Affari, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Giuseppe Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

Lungo Lario Isonzo, istituzione di due stalli di sosta per persone diversamente abili nello spazio riservato alla sosta bus e, in corrispondenza dell’intersezione con via Nazario Sauro, direzione obbligatoria dritta in entrambi i sensi di marcia;

piazza Mazzini, nell’area a parcheggio di piazza Mazzini e nel tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito e sospensione della rilevazione degli accessi ZTL;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività);

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2026