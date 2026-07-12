INCIDENTE A PREMANA, 23ENNE CADE DALLA MOTO: SOCCORSO IN “GIALLO”

PREMANA – Nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 15, un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta dalla moto lungo una strada del territorio comunale di Premana. L’allerta è scattata sulla base delle comunicazioni alla Sala operativa regionale emergenza urgenza (Soreu Laghi).

Sul posto sono stati inviati i volontari della Croce Rossa Italiana di Premana, attivati in codice ‘giallo’ (media gravità). Il giovane motociclista è stato stabilizzato sul luogo dell’incidente e quindi trasferito in ambulanza all’ospedale “Manzoni” di Lecco, dove è arrivato poco dopo le 16 per ulteriori accertamenti e cure.

RedCro