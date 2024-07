A TACENO UN GIOIELLO DI 200 ANNI DÀ IL “LA” ALLA RASSEGNA ORGANISTICA

Data pubblicazione 13 Luglio 2024

TACENO – Uno degli organi più piccoli della Valle ma più ricchi di timbriche e colori, un gioiello sonoro da ascoltare che compie duecento anni di vita.

Sarà l’Eugenio Biroli del 1824 a inaugurare, sabato 13 luglio alle 21, la 52ª Rassegna Organistica Valsassinese, alle cui tastiere si accomoderà il maestro cremonese Marco Ruggeri per eseguire brani di Alessandro Scarlatti, Baldassarre Galuppi, Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach, Hilarion Eslava e padre Davide da Bergamo.

MARCO RUGGERI

Nato a Cremona nel 1969, è diplomato in Organo, Clavicembalo e Direzione di coro ai Conservatori di Piacenza e Brescia dopo aver studiato con G. Crema, E. Viccardi, G. Fabiano, N. Scibilia, P. Ugoletti e M. Ghiglione. Si è perfezionato in varie accademie europee e, in particolare, Andrea Marcon alla Schola Cantorum di Basilea (1997-98).

Ha vinto numerosi premi in concorsi di esecuzione, tra cui il 1° premio al Concorso Clavicembalistico di Bologna nel 1997. Laureato con lode in Musicologia, si dedica allo studio della musica organistica e dell’organaria italiana dell’Ottocento, pubblicando saggi e edizioni.

Ha pubblicato un apprezzato Manuale di basso continuo (Ed. Ricordi 2012); nel 2019 ha curato una corposa antologia di musica organistica italiana contemporanea (Hortus deliciarum, Ed. Carrara) in omaggio a Giancarlo Parodi.

Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, anche in Duo con la violinista Lina Uinskyte con la quale ha registrato vari CD riscuotendo l’apprezzamento della critica (5 stelle Amadeus). Ha recentemente inaugurato il restauro del prestigioso organo Antegnati-Serassi del Duomo Vecchio di Brescia ed ha al suo attivo la registrazione di oltre 20 CD, con particolare riferimento all’Ottocento italiano.

È vice-organista dell’organo Mascioni della Cattedrale di Cremona, strumento sul quale ha eseguito l’opera omnia per organo di J. S. Bach e D. Buxtehude. È stato consulente per il restauro degli organi presso la Direzione Regionale di Milano (2006-2012) e la diocesi di Cremona (1998-2021). È schedatore autorizzato CEI-ICCD per i contributi per i restauri degli organi (fondi dell’8 per mille); docente di ‘Organo e musica liturgica’ presso il Conservatorio di Darfo-Brescia e la Scuola Diocesana ’S. Cecilia’ di Brescia (www.marcoruggeri.info; www.academia.edu). Dal 2019 è coordinatore di redazione della rivista «L’Organo».