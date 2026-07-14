METEO: TEMPO VARIABILE CON POSSIBILI TEMPORALI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un’area di alta pressione sul bacino occidentale del Mar Mediterraneo interessa anche l’Italia Settentrionale nella sua propaggine più settentrionale. Sulla stessa Italia Settentrionale, tuttavia, tali condizioni verranno di tanto in tanto interrotte dal lieve cedimento di questa area di alta pressione, causando temporanei abbassamenti della temperatura e temporali sparsi, a tratti anche di forte intensità. Le giornate maggiormente interessate da questi fenomeni saranno mercoledì 15 e venerdì 17. Temperature in aumento fino a mercoledì 15, quando nuovamente supereranno significativamente i valori tipici del periodo, in generale calo a seguire rientrando entro valori più tipici del periodo.

Martedì 14 luglio

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 25 e i 35 °C. Venti: 10 km/h da Sud-Est. Raffiche: 24 km/h.

Mercoledì 15 luglio

Pioggia debole. Temperature tra i 25 e i 34 °C. Venti: 16 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 34 km/h.

Giovedì 16 luglio

Schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 23 e i 32 °C. Venti: 9 km/h da Sud. Raffiche: 36 km/h.