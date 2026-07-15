“LA GIORNATA DELLE STRADE” SABATO 18 LUGLIO A CASARGO

CASARGO – Il Comune di Casargo organizza per sabato 18 luglio la “giornata delle strade” per eseguire la pulizia e la manutenzione ordinaria della strada ASP Indovero-Ortighera-Chiaretto, con l’effettuazione di lavori consistenti in sfalcio erba e arbusti dalle scarpate, pulizia canalette e sistemazione fondo stradale.

Sono invitati a partecipare i titolari di autorizzazione di transito sulla strada agro-silvo-pastorale Indovero-Ortighera-Chiaretto o chi intende richiedere l’autorizzazione durante l’anno corrente. Si ricorda che la partecipazione alla giornata esonera i cittadini richiedenti permesso dal pagamento della quota di 30 euro da versare contestualmente alla presentazione della richiesta di rinnovo/rilascio.

Il Comune invita i partecipanti a portare l’attrezzatura necessaria per i lavori da eseguire, in particolare di decespugliatori dotati di lama per il taglio arbusti. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 7:30 nel parcheggio di Indovero. In caso di maltempo la giornata sarà posticipata a sabato 25 luglio.

RedPol