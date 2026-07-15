SCUOLE: STASERA ASSEMBLEA PUBBLICA SUL COMPRENSIVO UNICO

BARZIO – Dopo il confronto in Provincia , questa sera, mercoledì 15 luglio alle 20:30, appuntamento con una importante assemblea pubblica nella sede della Comunità montana, a Pratobuscante, dove si illustreranno tutti gli aspetti del progetto di accorpamento dell’Ics “Giovanni XXIII” di Premana con l’Ics “San Giovanni Bosco” di Cremeno.

Presenzieranno i sindaci dei quattordici Comuni del territorio e il provveditore agli studi Adamo Castelnuovo. L’incontro è pubblico. L’obiettivo è una realtà scolastica davvero unitaria, identificata come “Istituto comprensivo della Valsassina”. Mentre l’obiettivo politico e amministrativo è superare frammentazioni e reggenze temporanee, garantendo alla Valle una dirigenza stabile e una struttura amministrativa unica a servizio di tutti i plessi.

Sindaci e Provincia puntano a su un dirigente scolastico titolare e un DSGA stabile, condizioni ritenute essenziali per dare certezze organizzative alle scuole della Valle.

RedCul