“LIBERTÀ IO TI CONOSCO” CON L’ANPI VALSASSINA A VENDROGNO

VENDROGNO – Venerdì 24 luglio appuntamento a Vendrogno con “Libertà io ti conosco – Memorie, sapori e canti della Liberazione“. Un evento organizzato dall’ANPI Valsassina.
Si comincia alle 19 con una visita guidata alla mostra “Resistenza tra Bellano e la Muggiasca“. Alle 19:30 la “Pastasciutta resistente” con prenotazione obbligatoria entro il 23 luglio a Infopoint Bellano al numero 3351752102 o a Sveva al numero 3471148039.
Si continua alle 20:30 con la presentazione dei materiali presenti sul sito MUU e sul sito Itinerari della Memoria. Infine alle 21 la “Cantata popolare“.
RedCul