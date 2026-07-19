AUTISTA DEL PULLMAN PERICOLOSO? SEGNALAZIONE CON VIDEO

ALTOPIANO VALSASSINESE – “Ci sono in giro degli autisti di pullman che fanno paura” denuncia un lettore alla nostra redazione. L’uomo riferisce che già la scorsa settimana un’amica avrebbe vista urtata la fiancata della propria macchina da un autobus guidato da una donna. Nelle ultime ore, invece, lo stesso lettore racconta di aver viaggiato preceduto da un pullman guidato da un conducente “sui 50 anni”, che a suo dire avrebbe tenuto a lungo la corsia di marcia contromano, risultando “pericolosissimo“.

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La segnalazione, relativa al percorso tra Moggio e Maggio di Cremeno, rilancia il tema della sicurezza stradale e dei comportamenti alla guida dei mezzi pubblici, soprattutto sulle strade locali più strette e trafficate.

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RedCro