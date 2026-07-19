LUPO A CASSINA, I CACCIATORI: “NIENTE CARCASSE, OCCHIO AI CECOSLOVACCHI”

CASSINA VALSASSINA – Un lupo è stato avvistato (e immortalato nel breve video che riproduciamo sotto) nei giorni scorsi, giovedì intorno alle sette e mezza, tra l’alpeggio della Casera Maesimo in località Cassinelli e la Culmine di San Pietro, nel territorio comunale di Moggio ma mappale di Cassina.

L’esemplare è stato ripreso mentre si fermava a bere, prima di allontanarsi a tutta velocità:

L’episodio riaccende il dibattito sulla presenza del lupo in zona, ma invita anche a mantenere equilibrio nelle valutazioni.

Secondo le osservazioni degli stessi cacciatori – VN ha contattato al proposito il presidente del Comprensorio ‘Prealpi lecchesi’ Roberto Combi – “manca totalmente la presenza di carcasse di animali predati e in generale gli attacchi al bestiame risultano difficili da quantificare con precisione, proprio per la scarsità di riscontri diretti sul territorio”.

Resta quindi importante distinguere tra segnalazioni reali e percezioni amplificate, evitando allarmismi. In molti casi, il rischio per gli animali potrebbe essere legato anche alla presenza di cani lasciati liberi.

“Mi preoccupo ad esempio – conclude Combi – quando trovo lupi cecoslovacchi randagi che girano in quella stessa zona, spesso pericolosi quanto gli stessi selvatici. Ma questi ultimi, i lupi propriamente detti, per loro stessa natura scappano“.

RedAmb