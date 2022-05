BARZIO, CONSIGLIO COMUNALE SU BILANCIO E NUOVO PARCO GIOCHI

Data pubblicazione 9 Maggio 2022

BARZIO – Consiglio comunale a Barzio in agenda per giovedì 12 maggio. Alle 18.30 a Palazzo Manzoni giunta e consiglieri si riuniranno per trattare il bilancio consolidato, per comunicazioni su variazioni delle dotazioni di cassa e per esaminare ed approvare il rendiconto di gestione 2021.

All’ordine del giorno, inoltre, vi è l’acquisizione dell’area su cui si vorrebbe far sorgere un parco giochi. Indicata col mappale 2853, la superfice si trova tra il piazzale del mercato e la tensostruttura (vedasi l’elaborato) e verrebbe destinata ad ospitare la pista pump track garantita dal contributo di 85mila euro concesso dal Bim – Bacino imbrifero montano del Lago di Como, del Brembo e Serio.