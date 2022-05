PAOLO COGNETTI E LA “SUA” ANTONIA POZZI QUESTA SERA A PASTURO

Data pubblicazione 9 Maggio 2022

PASTURO – L’Associazione culturale ‘Il Grinzone’ organizza un incontro culturale con il noto scrittore Paolo Cognetti (autore nello specifico dell’opera letteraria “L’Antonia”, dedicato alla poetessa Antonia Pozzi).

L’appuntamento pubblico è fissato per la serata di oggi, lunedì 9 maggio alle 20:45 nella sala cinematografica di Pasturo.

Cognetti è nato a Milano nel 1978. Ha esordito con alcune raccolte di racconti pubblicate da minimum fax. Ha scritto, tra le altre cose, Il ragazzo selvatico (Terre di Mezzo, 2013), Le otto montagne (Einaudi, 2016) e Senza mai arrivare in cima (Einaudi, 2018). Con Le otto montagne, che è stato tradotto in oltre 40 Paesi e che nel 2022 uscirà nei cinema, ha vinto nel 2017 il Premio Strega, il Premio Strega Giovani e il Prix Médicis étranger. Il suo prossimo romanzo, La felicità del lupo (Einaudi), sarà pubblicato il prossimo autunno. Nel 2021 è uscito sia come film-documentario sia in forma di podcast, Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord.

